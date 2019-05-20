На Луганщине полицейскому и военному грозит тюремное заключение за покушение на убийство. Новости

В Луганской области будут судить оперуполномоченного Нацполиции и военнослужащего Вооруженных сил Украины за разбойное нападение и покушение на убийство. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении оперуполномоченного отделения криминальной полиции Сватовского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области и военнослужащего ВСУ, по факту разбойного нападения и покушения на убийство.

«Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года у сотрудника Сватовского отдела полиции возник преступный умысел на завладение денежными средствами местного жителя в размере 100 тыс. грн, которые мужчина получил за продажу семян подсолнечника. К преступлению в качестве соисполнителя полицейский привлек своего знакомого военнослужащего-контрактника одной из воинских частей ВСУ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, вооружившись самодельным обрезом охотничьего ружья, с патронами 16 калибра, вечером они пришли к дому мужчины. Оперуполномоченный остался в автомобиле, а его сообщник, надев на голову балаклаву, и взяв с собой обрез, проник во двор.

Хозяин в это время был в доме со своей сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. Выйдя на улицу, он увидел человека с оружием и попытался вернуться в дом. Но злоумышленник выстрелил и ранил мужчину.

Похитить деньги нападавшим не удалось. Во избежание разоблачения, они скрылись с места преступления.

Во время обыска по месту жительства военнослужащего правоохранители обнаружили и изъяли самодельный арбалет, самозарядный пистолет калибра 9 мм и элементы гладкоствольного охотничьего ружья марки «ТОЗ-БМ» 16-го калибра.

По информации прокуратуры, оперуполномоченный Сватовского отдела полиции обвиняется в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное хранилище, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).

Соисполнитель преступления – военнослужащий ВСУ – обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 263 (изготовление другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление и переработка огнестрельного оружия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.), ч. 3 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное хранилище), п. 6 ч . 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (умышленное убийство), совершенное с корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества).

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Луганским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По результатам досудебного расследования прокуратурой Луганской области обвинительный акт в отношении обоих фигурантов в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу.