В «ДНР»: Как жители отреагировали на речь Зеленского. Новости

В социальных группах «ДНР» активно обсуждают инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского. Среди участников дискуссий есть, как и сторонники нового главы, так и откровенные противники.

Многие связывают с Зеленским надежду на то, что неподконтрольные территории вернутся в состав Украины, потому что «Россия нам не поможет»:

Сергей: «Вова выровняет ситуацию и много кто из донецких верит! Или вы до сих пор думаете, что Россия нам поможет? Где она 5 лет гуляет? Где Россия? Выдадут нам паспорта и что с ними делать?»;

Татьяна: «Наконец-то Зеленский вернет Донецк в состав Украины, ждем!»;

«Сын Перуна»: «Хочется верить, что это все не зря. Мне кажется, каждый дончанин, который хочет процветания для своего родного города, смотрит на это событие хотя бы с малой но надеждой, ведь все правда устали от наших реалий…. Я по крайней мере хочу в это верить и хочу развития своему родному дому… Ведь мы действительно в реальности никому кроме нашей страны не нужны»;

Владислав: «По-моему, это шанс Донбасса вернуть прежний уклад жизни, и снова стать вторым по богатству и значимости городом Украины, как это было до всем известных событий»;

Владимир: «А я верю в него – у него есть шанс!».

Есть, конечно, и скептики, которые не верят заявлениям Зеленского и вообще в то, что он долго продержится у власти:

Сергей: «Поменяли шило на мыло»;

Валера В.: «Посмотрим, как он дальше будет говорить, в Ростове»;

Андрей: «Говорит он хорошо, как это все реализовываться только будет…»;

Серж Г.: «Минутка конспирологии. На инаугурации Порошенко упал солдат. В итоге за его каденцию была провалена кампания по силовому возвращению Донбассу. У Зеленского упало удостоверение президента. Ждем провала самого Зе»;

«Сильвестр»: «Речь речью, а кто восстановит Донбасс и экономику? Никому верить нельзя!»;

«Kia Ceed»: «Удивительно, люди из Украины (это не к ДНР относится), как вас можно купить на "пару слов"… Вас как лохов разыгрывают в спектакле, "о сейчас мы Раду распустим, о и правительство сменим", да никто ничего менять не собирается, поменяются фамилии, а бенефициары будут прежними».

«Не понимаю зачем нам новости про Украину и Зеленского? У нас своя глава есть. Вот президент, которого мы заслужили. Всеми дружно и законно избранный», – саркастически замечает Андрей, публикуя фотографии Дениса Пушилина.

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