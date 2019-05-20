В «ДНР»: Как жители отреагировали на речь Зеленского. Новости

В социальных группах «ДНР» активно обсуждают инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского. Среди участников дискуссий есть, как и сторонники нового главы, так и откровенные противники.
Многие связывают с Зеленским надежду на то, что неподконтрольные территории вернутся в состав Украины, потому что «Россия нам не поможет»:
- Сергей: «Вова выровняет ситуацию и много кто из донецких верит! Или вы до сих пор думаете, что Россия нам поможет? Где она 5 лет гуляет? Где Россия? Выдадут нам паспорта и что с ними делать?»;
- Татьяна: «Наконец-то Зеленский вернет Донецк в состав Украины, ждем!»;
- «Сын Перуна»: «Хочется верить, что это все не зря. Мне кажется, каждый дончанин, который хочет процветания для своего родного города, смотрит на это событие хотя бы с малой но надеждой, ведь все правда устали от наших реалий…. Я по крайней мере хочу в это верить и хочу развития своему родному дому… Ведь мы действительно в реальности никому кроме нашей страны не нужны»;
- Владислав: «По-моему, это шанс Донбасса вернуть прежний уклад жизни, и снова стать вторым по богатству и значимости городом Украины, как это было до всем известных событий»;
- Владимир: «А я верю в него – у него есть шанс!».
Есть, конечно, и скептики, которые не верят заявлениям Зеленского и вообще в то, что он долго продержится у власти:
- Сергей: «Поменяли шило на мыло»;
- Валера В.: «Посмотрим, как он дальше будет говорить, в Ростове»;
- Андрей: «Говорит он хорошо, как это все реализовываться только будет…»;
- Серж Г.: «Минутка конспирологии. На инаугурации Порошенко упал солдат. В итоге за его каденцию была провалена кампания по силовому возвращению Донбассу. У Зеленского упало удостоверение президента. Ждем провала самого Зе»;
- «Сильвестр»: «Речь речью, а кто восстановит Донбасс и экономику? Никому верить нельзя!»;
- «Kia Ceed»: «Удивительно, люди из Украины (это не к ДНР относится), как вас можно купить на "пару слов"… Вас как лохов разыгрывают в спектакле, "о сейчас мы Раду распустим, о и правительство сменим", да никто ничего менять не собирается, поменяются фамилии, а бенефициары будут прежними».
«Не понимаю зачем нам новости про Украину и Зеленского? У нас своя глава есть. Вот президент, которого мы заслужили. Всеми дружно и законно избранный», – саркастически замечает Андрей, публикуя фотографии Дениса Пушилина.
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