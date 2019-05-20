Деоккупация Донбасса: Сколько полицейских-переселенцев готовы вернуться и работать в освобожденных районах. Новости

В Донецкой области более 800 полицейских-переселенцев готовы вернуться и работать в освобожденных районах после деоккупации Донбасса. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин в ходе межведомственного совещания в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, передает пресс-служба ведомства.

«Начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин отметил, что сейчас в регионе несут службу более 800 полицейских, которые выехали из оккупированной территории, а также работники, имеющие опыт участия в миротворческих операциях. Они готовы вернуться и постоянно работать в освобожденных районах», – говорится в сообщении.

Так, на совещании руководители подразделений МВД Донецкой области доложили о подготовке к реализации плана деоккупации временно неподконтрольных территорий.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко сообщил, что более 60% украинцев считают приоритетом развития государства освобождение временно неподконтрольных украинской власти территорий. «С целью реинтеграции оккупированных территорий в украинское пространство МВД инициирует разработку национальной деоккупации, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы», – сказал он.

Что касается безопасности, то эту часть стратегии обеспечивают органы системы МВД. Руководители правоохранительных подразделений доложили советнику министра о подготовке к деоккупации.

В частности полиция проводит работу по противодействию информационной агрессии РФ, а полицейские проходят подготовку по специфике работы во время миротворческой операции. «Подразделения МВД готовятся к деоккупации и таким образом мы даем сигнал, который придает силы нашим гражданам в оккупации. Наша работа делает сильнее нашу страну, мы приближаем дни, когда оккупированные территории будут возвращены под наш суверенитет», – отметил Иван Варченко.

Как сообщалось ранее, процесс деоккупации Донбасса должен начаться с полицейской миротворческой операции и операции спасателей, затем будут гуманитарные, инфраструктурные, социальные и экономические проекты по восстановлению мирной жизни.

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