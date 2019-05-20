Невыносимые условия: Как живет большая семья рядом с линией фронта на Донетчине (Видео). Новости

Многодетная семья Лыковых из прифронтового села Павлополь (Волновахский р-н, Донецкая обл.) едва не погибла под обстрелами. Сейчас они живут в аварийных условиях. На восстановление поврежденного дома денег нет. Как и доступа в учебные заведения для детей, ведь школа и детский сад в селе не работают.

В доме старые рамы еле держатся. Вместо стекла – диванные подушки, а стены расходятся по швам. «Что стреляют – лопается, крыша тоже течет», – говорит Любовь Лыкова.

Условия для жизни невыносимые. Многодетная семья поселилась здесь год назад. На все село – это самый дешевый дом. «Взяли дом на 3-4 года с последующим выкупом», – сказал Николай Лыков.

Кроме того, единственный источник воды во дворе – колодец – неприемлем для использования. «Его надо чистить. Ведром набираешь – песок черпается. Для полива, чтоб огород поливать, насос надо», – объяснил Николай Лыков.

Совсем рядом линия фронта. Павлополь находится на границе. Любови тяжело вспоминать, как прятались по подвалам. Дети после этого сильно изменились. «Под осколками убегали. Это было самое страшное. Они четко говорили, а сейчас они или испугались, когда стреляли, что нечетко стали разговаривать», – поделилась многодетная мать.

Из-за боевых действий в селе не работают детский сад и школа. «А мне садик в Талаковку возить. Если бы была тут школа и садик, мне было бы спокойно, что мои дети при мне были», – говорит Любовь Лыкова.

Мальчикам не хватает обучения и общения со сверстниками. Они все время находятся во дворе. Любовь надеется, что продлится так не долго. И в первый класс ее сыновья пойдут в родном и мирном селе. «Надежда, что когда война закончится, что будет тихо, спокойно», – поделилась она.

Постоянной работы в селе также не найти. Николай не чурается любых предложений.

Для семьи единственная возможность выжить – это продуктовые наборы. Приезд волонтеров Фонда Рината Ахметова для Лыковых – настоящий праздник.

Фонд Ахметова выдал мирным жителям Донбасса более 12 млн продуктовых наборов. Получают их люди в десятках населенных пунктов.

Источник: ТК «Донбасс»