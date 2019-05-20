Курортный сезон: В Мариуполе главный спуск к пляжу – в аварийном состоянии (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) главный спуск к городскому пляжу от смотровой площадки находится в аварийном состоянии. Отдыхающие жалуются, что проблеме уже более 3 лет, а чиновники до сих пор ничего не сделали.

В городе стартовал пляжный сезон, а добраться до моря с каждым годом все труднее. Как рассказала мариупольчанка Алина, вместе с детьми ходит на побережье по лестнице главного спуска, поскольку что живет неподалеку.

«Переломаны половина ступенек и не хватает перил. Вообще подниматься неудобно. Либо троллейбус 2 часа ждать, который практически не ходит, либо ходить через по центр. Мне неудобно», – говорит женщина.

На этот спуск отдыхающие жалуются и летом, и зимой. В дождь лестницу заливает грязью, а сама конструкция разрушается.

По словам другого жителя Мариуполя, Валентина Завгороднего, ходить здесь надо осторожно. «Ну а другого же нет. Ничего, все равно я думаю достаточно безопасно, если внимательно спускаться и подниматься, то в беду не попадешь», – считает Валентин.

Раньше у этого спуска хозяина не было. Три года назад чиновники решили передать его на баланс «Зеленстроя». Специалисты уверяют, что процесс обновления уже запустили.

«Специалистами "Зеленстроя" производится обследование этого спуска, закладываются средства на экспертное обследование этих спусков, и дальше, по итогам экспертного обследования будут приняты решения, будем дальше заказывать проектно-сметную документацию на их восстановление», – заверил директор КП Зеленого строительства Петр Чекер.

И потом специалисты приступят к ремонту. Обещают, что при необходимости перестроят лестницы заново.

Источник: ТК «Сигма»