Получить ответы на два вопроса: В Павлограде переселенцы перекрывали дорогу. Новости

Сегодня, 20 мая, в Павлограде (Днепропетровская обл.) переселенцы, проживающие в модульном городке, в знак протеста перекрыли дорогу возле городской больницы №4. Об этом сообщила местная активистка Нина Гильчек.

По словам активистов, почти во всех домиках без официального предупреждения отключили свет. Без электричества здесь не работает ни плита на кухне, ни стиральная машинка, ни светильники.

С января текущего года 240 жителей модульного городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) платят за коммуналку в 3 раза больше, чем до нового года – 1 450 гривен за человека. В то же время общий долг уже составляет 225 тыс. грн.

Переселенцы уже несколько раз митинговали у стен городского совета. Однако позже обе стороны попытались договориться за столом переговоров по инициативе правозащитников. Юристам удалось убедить местных коммунальщиков заменить старые электросчетчики и договориться о реструктуризации долга. Кроме того, на сессии городского совета выделили 193 тыс. грн на оплату долга за коммунальные услуги в модульном городке. Однако, по неизвестным причинам долги не были погашены.

Сегодня переселенцы митинговали в Павлограде, чтобы получить ответы на два вопроса – почему деньги не пошли на погашение долга и почему нет пересчета за январь и февраль.

Как сообщила правозащитница Наталья Кожина, Павлоградский городской голова «должен поставить местным коммунальщикам вопрос ребром, как они распорядились предоставленными средствами и почему деньги не дошли до поставщика».

Напомним, в Павлограде в городке для ВПЛ втрое повысили плату за проживание.

Как сообщалось ранее, модульный городок для ВПЛ оказался на грани закрытия. После повышения платы за проживание в крупнейшем в Украине транзитном городке для переселенцев, не погасив долги, из помещений выехало более трех десятков человек.

Источник: Дніпроград

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