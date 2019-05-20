В России рассказали, кого из «Л-ДНР» призовут служить в свою армию. Новости

Получение российских паспортов дает жителям «Л-ДНР» не только новые права, но и обязанности, одна из которых – воинская повинность. На этом в соцсети акцентировал юрист адвокатской палаты Москвы Максим Шепелев, отвечая на вопросы своих подписчиков.

«Российский паспорт позволяет получить все права российского гражданина: право на проживание, право голосовать на выборах, работать, получать социальные выплаты, в том числе и льготы и участие в таких государственных программах как материнский капитал. В связи с этим конечно надо будет встать на учет во всех необходимых государственных учреждениях, в том числе получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)», – сказал он.

Он уточнил, что большинство прав действуют только при наличии в паспорте прописки на территории России.

Шепелев также отметил, что кроме имеющихся прав, на гражданина, естественно, налагается ряд обязанностей, таких как несение воинской службы. «В России призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет», – уточнил он.

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