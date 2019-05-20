Через КПВВ Донетчины пытались провезти порох. Новости

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму более 90 тыс. грн. А также, на КПВВ «Новотроицкое», благодаря служебной собаке, у мужчины обнаружили и изъяли порох. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
«Военнослужащие Донецкого и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.
Так, по информации Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти компьютерное оборудование, строительные материалы и минеральные удобрения на общую сумму более 90 тыс. грн.
Как уточняется, товар был изъят представителями фискальной службы для оформления материалов дел об административном правонарушении.
Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники с помощью служебной собаки, специально обученной на выявление оружия и взрывчатки, обнаружили у гражданина Украины, который следовал на контролируемую территорию, 1 кг охотничьего пороха. «Личность и опасное вещество переданы работникам Национальной полиции Украины для принятия правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.
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