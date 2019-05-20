Жители «Л-ДНР» с паспортами РФ не смогут устроиться на работу в России, – адвокатская палата Москвы. Новости

В российских паспортах, которые будут получать жители «Л-ДНР», не будет штампа с пропиской. А при отсутствии прописки на территории РФ для лиц становятся недоступным определенные блага, например, социальные, пенсионные и иные выплаты. Об этом в соцсети рассказал юрист адвокатской палаты Москвы Максим Шепелев, отвечая на вопросы своих подписчиков.
«Естественно, получившим паспорт гражданина Российской Федерации для получения пенсии, льгот и других благ придется зарегистрироваться на территории Российской Федерации. Для этого самостоятельно придется решить этот вопрос, либо путем прописки к кому-то, либо путем покупки жилья и прописки в нем… Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в [неподконтрольных частях] Донецкой и Луганской областях, не назначаются… Переезд в страну на постоянное место жительства, а, следовательно, и регистрация, являются обязательным условием», – сказал он.
Шепелев отметил, что паспорт без прописки дает гражданину уверенность лишь в том, что «из страны вас не прогонят». Кроме того, в России отсутствие прописки является правонарушением и наказывается штрафами как для вновь получивших гражданство, так и для обычных граждан по рождению.
Юрист акцентировал, что наличие прописки – это способ приобрести равноценные с другими гражданами права. «Без нее элементарно не получить социальные льготы, пенсии, медицинское обслуживание, в том числе не устроиться на работу», – констатировал он.
Пользователи соцсетей из «ДНР» не особо обрадовались разъяснениям:
- Людмила: «Ну что, я думаю, теперь очереди за паспортами поменьше будут»;
- Арина: «Особенно понравился пункт – самостоятельно решить проблему прописки: или к кому-то пропишитесь или купите в России жилье ... Всего-то навсего»;
- Алекс Ларсон: «Т.е. три пенсии (украинской, ДНР и российской) не будет. Люди планирующие ездить в РФ на заработки, а жить в ДНР – штраф за отсутствие регистрации. А прописку донецкую не поставят».
Ранее Шепелев объяснял, что кроме всего прочего, при получении паспорта мужчины из «Л-ДНР» будут призываться в армию России.
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