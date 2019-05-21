Марина Курапцева: Жизнь заново – позитивные советы переселенцам. Блоги

Внутренне перемещенные лица. Переселенцы. «Донецкие». Нас называют по-разному. Иногда при этом забывая, что в первую очередь мы – граждане Украины, а война отняла у нас дом. Мы учились жить заново, учились на своих ошибках, приобретая опыт дорогой ценой. И сегодня те, кто «зацепился» на подконтрольной украинскому правительству территории, могут с гордостью сказать: «Мы это сделали». Мы выжили, и мы – живем. Как? У каждого и каждой из нас есть свой рецепт. У меня он тоже есть. И, возможно, он пригодится кому-то из тех украинцев, которые стали переселенцами сегодня – ведь люди покидают оккупированные Россией территории каждый день.

Позитив

Как ни странно, но вот да, и это говорю я, авторка текста об «искусственном позитиве». Я считаю, что есть два вида позитива: адекватный и утрированный. О втором я уже написала, давайте теперь поговорим о первом.

В начале любого пути важен настрой. Конечно, трудно вызвать позитивные мысли, если вчера, или даже еще сегодня утром у вас над головой рвались снаряды, а бежали из дома вы в тапочках и халате. Я знаю, что это такое, и пережила то же самое. Это – не начало пути. Это – конец мирной довоенной жизни, и агонизировал мир под звуки взрывов. Здесь нет и не может быть ничего положительного, потому что люди потеряли дом, кто-то – безвозвратно, кто-то – на долгие годы. Прежнюю жизнь необходимо оплакать, выпустить из себя боль, агрессию, дать выход горю. Бегство, ужас погибнуть и страх неизвестности на новом месте – это не начало пути.

Началом новой жизни я называю день, когда вы готовы пойти на новую работу (я понимаю, что жизнь переселенца не зависит от слова «готов», но, исходя из своего опыта и опыта иных выехавших «донецких», знаю, что в первые дни человек физически не может предпринимать адекватных действий), когда вы готовы принять мысль о том, что задержитесь на новом месте в течение неопределенного времени. И вот здесь как раз важен позитивный настрой.

Кому-то такой совет может показаться издевательством, насмешкой. И, наверное, еще пару лет назад я бы и сама его так восприняла. Ну, а если подумать, что у нас осталось, что у нас есть на данный момент? Мы потеряли не дом, если говорить откровенно. Мы потеряли жизнь, которая большинство из нас вполне устраивала. У кого-то был бизнес, у кого-то – дом и сад, у кого-то – сложная интересная работа, кто-то находился в своем безопасном пространстве, как в теплом уютном коконе… Потом наш мир раскололся на «до» и «после». И с этим ничего нельзя поделать, можно только признать факт, и двигаться дальше.

И вот позитивный настрой, который я имею в виду, как раз поможет продолжить путь, а, точнее – научиться ходить заново, приспособиться к новой среде, принять ее, и позволить новым громадам принять нас.

Ситуации

Когда меня спрашивают о проблемах внутренне перемещенных лиц, я всегда теряюсь, и не знаю, с чего начать. Хотя сама являют переселенкой, и пишу о трудностях, с которыми сталкиваются переселенцы, вот уже скоро пять лет. Попытаюсь выделить основные.

Прежде всего мы ищем возможности трудоустройства. Думаю, никто не поспорит с очевидной истиной: для большинства людей работа важна в первую очередь, все остальное – во вторую. С какими проблемами может столкнуться переселенец во время поисков достойных вакансий?

Вот примерный список:

«Донецких не принимаем». Да-да, с 2014 года по сегодняшний день работодатели отказывают переселенцам на основании прописки на неподконтрольной правительству территории, на основании личной неприязни к внутренне перемещенным лицам.

«Донецкие будут работать за копейки, потому что им некуда деваться». Действительно, к сожалению, очень многие работодатели полагают, что человек, оказавшийся в сложных жизненных обстоятельствах, согласится на весьма скромную оплату труда. И довольно часто оказывается, что догадка верна.

«Инцидент на работе? Виноват переселенец». Тут действует принцип «свой – чужой», когда, чтобы не портить отношения с давно знакомыми коллегами, коллектив или руководство перекладывают ответственность на «чужака».

«Донецких не принимаем, потому что вы быстро вернетесь домой, кто работать будет?». Иногда работодателям кажется, что с переселенцами опасно сотрудничать, как с нестабильной группой, которая не имеет жилья на подконтрольной территории, и в любой момент может вернуться домой.

В процессе трудоустройства возникают и другие проблемы, но, на мой взгляд, тут указаны основные трудности переселенцев.

То же самое касается поисков жилья. Есть объявления, и их довольно много, где в тексте жирным шрифтом выделено: «С детьми, котами, собаками и переселенцами просьба не беспокоить». Это свежа информация, не из 2014 года. На днях моей подруге пришлось срочно искать жилье в Киеве, и мы с ней «в четыре руки» обзванивали потенциальных арендодателей. Перлы, услышанные во время телефонных разговоров, достойны отдельного текста, который писать нет, впрочем, никакого желания.

Бывает так, что хозяева жилья, в которое все-таки впустили переселенцев, заявляются с незапланированным визитом, когда им захочется. Такие неожиданные «проверки» вносят ощущение беспокойства, тревоги, ожидания неприятностей. А иногда после года проживания на квартире выясняется, что строгие арендодатели, читающие квартирантам лекции о правилах ухода за прабабушкиными коврами, пылесосом «Ракета», и прочих «важных» деталях, все это время получали аккуратно выплачиваемые деньги за аренду и коммунальные услуги, и даже не думали платить за квартиру, а долги списывали на переселенцев. И стоишь ты у павильона в очереди за хлебушком, а соседи тебе об этом рассказывают. М-да.

Случаются не очень приятные чисто бытовые моменты с новыми соседями, конфликты в новых громадах, непонимание, неприятие. Все это приводит к стрессовым состояниям, с которыми потом не так легко справиться. Жизнь переселенца, в принципе, состоит из стрессов. Но важно понимать, что «если надо объяснять, то не надо объяснять»: конфликты не только разрушают нервную систему, но и нагружают негативным опытом, который обязательно скажется на будущем. Прежде чем доказывать участковому терапевту, дворнику, медсестре, учительнице вашего ребенка, кондуктору в троллейбусе, что на Донбассе было все совсем не так, как почему-то принято считать, - подумайте, насколько эти люди значимы для вас, и что меняется в вашей жизни от их мнения?

Мой опыт

Давайте теперь попробуем понять, как и где нам может пригодиться этот самый позитив. Да практически везде и всегда. Для меня быть позитивным в первую очередь означает не сдаваться. В какой-то момент ты просто отказываешься покоряться обстоятельствам, даже если все так плохо, что хуже, вроде, и быть не может.

Мой список главных причин выбрать положительный настрой вопреки обстоятельствам выглядит вот так:

отныне вы должны беречь себя и свои нервы как никогда, ведь, если негативные эмоции возьмут верх, вы заболеете, и не сможете заботиться ни о себе, ни о близких, которые, возможно, тоже зависят от ваших усилий;

переселенцы постоянно находится в центре общественного внимания в новой громаде – даже если вам кажется, что это не так, поверьте, это так: вы и знать не знаете, когда и кто обсуждает ваши поступки и образ жизни; следовательно, лучше держать голову холодной, чтобы быть максимально готовым к любым, даже чисто бытовым обстоятельствам;

положительные мысли помогают сосредоточиться на себе и собственных потребностях, поскольку позитив надо чем-то питать: если вы позитивны, вы более здоровы, спокойны, удачливы, соответственно, повышается качество жизни, а это же и есть наша цель: не выживать, а жить достойно.

Безусловно, я не имею в виду, что переселенец должен бежать вприпрыжку по улице, улыбаясь бабочкам… Просто делюсь собственным опытом. А первый опыт на новом месте, как и у многих из нас, у меня был травматическим. Слово «позитив» я вспомнила году эдак в 2016-м, не раньше. Поэтому, мне кажется, мой опыт может быть кому-то интересен или полезен.

Я ни в коем случае не говорю, что быть позитивным легко и просто. То, что вы сейчас прочитали – результат того, как я справилась с чередой бесконечных депрессий, с волчьей, просто какой-то лютой, ежедневной тоской по дому, с неадекватными реакциями на несложные проблемы, с потерей тех, кого считала друзьями, с негативом, которого внутри накопилось столько, что он переполнял меня, не давал дышать. Чтобы начать мыслить позитивно, я не совершала насилия над собой, не заставляла себя смеяться, когда хочется плакать.

Позитив для меня – о честности, о свободном проявлении эмоций, о достижении комфорта и гармонии. И это совсем не просто. Но оно того стоит.

Марина Курапцева, независимая журналистка, для РПД «Донецкие новости»

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