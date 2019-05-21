Через дыру и нудистов: Как и за сколько можно попасть на пляжи города-курорта Славянска (Фото). Новости

Исполком города-курорта Славянска (Донецкая обл.) утвердил «Перечень мест массового отдыха населения в 2019 году», в которых отражены основные городские пляжи.

«Это - пляж "Маленькая куба" (прибрежная полоса озера Горячее), рекреационно-оздоровительная зона "У соленых озер" (прибрежная полоса озера Вейсовое) и зоны климатолечения санаторно-курортных учреждений (прибрежная полоса озера Репное)», – прокомментировала заместитель начальника Управления ЖКХ Ольга Заруба.

Пляжи Славянска – приозерные. В зоне Славянского курорта расположены четыре озера: соленые – Рапное, Вейсовое и Горячее, а также пресное – Слепное. Находятся водоемы недалеко друг от друга. Корреспондент «Донецких новостей» посетил места отдыха на каждом из них.

Озеро Репное. Пляжи зоны климатолечения на озере Репное пока не принимают отдыхающих. На данный момент на пляже санатория «Славянский» и пляжном комплексе «Slav beach club» доступ к воде ограничен и обслуживающего персонала на месте не было. Бывалые говорят, что попасть к воде можно «классическими» способами: или через дыру в ограждении, или переплыв с другого берега.

Сданный в аренду пляж санатория «Юбилейный» приводят в порядок. Сейчас пока доступ к пляжу свободный и ворота открыты. «Сейчас мы красим все, белим и все будет как положено. Устанавливаем оборудование и так потихоньку до 25 мая все сделаем. В пятницу, 24 мая, будем открываться, потому что люди уже приходят и требуют. Стоимость планируем от 15 до 20 грн, ведь все же подорожало – и свет, и вода. Аренда очень сильно подорожала, к сожалению. А льготы, кому положено, – как были, так и будут тем. Это и людям, которые приезжают с временно неподконтрольных территорий, ведь хоть как-то должны мы их поддерживать», – говорят корреспонденту «Донецких новостей» работники, обустраивающие пляж.

А еще ждут приезда спасателей, которые обследуют дно водоема.

На «плитах» официально купаться запрещено, но табличка о запрете в этом году исчезла. Вход в воду здесь, мягко говоря, не удобен. Солнечные ванны отдыхающие принимают на заросшем травой берегу. Но в разгар сезона здесь всегда многолюдно. Из сервиса – только торговцы традиционными «летними» вкусностями – кукурузой, пирожками, мороженным и напитками.

Озеро Вейсовое, рекреационно-оздоровительная зона «У соленых озер». На реконструкцию пляжа и зоны отдыха на озере Вейсовое потрачено около 2 млн грн. Вход на этот коммунальный пляж, по заверению властей, будет бесплатный. Здесь и кабинки для переодевания, детская и спортивные площадки, души, фонтанчики с питьевой водой, беседки для отдыха и торговые павильоны. А вот туалет оставили прежний.

Озеро Горячее знаменито как «Горячка». Оборудованный пляж «Маленькая куба» огражден забором и вход на его территорию только после оплаты.

Для детей до 5 лет – вход свободный. Для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей до 10 лет – 10 грн. Для взрослых – 20 грн. В стоимость «прохода» входят пользование душем, туалетом, кабинками для переодевания. Из этих денег идет оплата за уборку и вывоз мусора. Также за работу матроса, оказание медпомощи в случае необходимости.

За некоторые услуги нужно будет доплатить:

аренда беседок – от 100 до 1 500 грн;

шезлонг – 25 грн,

мангал – 50 грн;

охраняемая стоянка: легковые авто – 25 грн, автобусы – 50 грн.

Через забор от «Кубы» – общественный пляж . Он бесплатный и его облюбовали те, кто приезжает на несколько дней на своем авто и обустраивается в палатках. Из удобств: удобный заход в воду, на берегу – чистый песок и небольшой ларечек с напитками и мороженым, а также деревья, которые дают тень. Остальное (в том числе туалет) – заботливо каждый сезон оборудуют сами отдыхающие.

Так называемый в народе, «Бесстыжий пляж» , где купания запрещены, интересен тем, кто ищет уединения.

Территория берега абсолютно не ухожена, а среди отдыхающих можно встретить нудистов, который загорают на полянках среди зарослей. И так заведено здесь с незапамятных времен, что никого это особо не удивляет.

Озеро Слепное. Вода в озеро Слепное, которое расположено напротив «Горячки» – пресная и прохладнее, чем в соленых озерах. Оборудованных пляжей здесь нет, только небольшой помост, сооруженный местными жителями. Это озеро то место, где можно половить рыбу и, искупавшись, смыть соль. Берег заросший и отдыхающие попадают к воде по протоптанным ими же дорожкам.

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