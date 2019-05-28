Демобилизованный боец ВСУ развивает ресторанный бизнес в Днепре. Новости

В Днепре демобилизованный боец ВСУ Андрей Сарвира развивает собственный бизнес. Мужчина открыл пивоварню и ресторан, в которых работают участники боевых действий на Донбассе и волонтеры, а интерьер украсили вещами с фронта.

Андрей Сарвира пошел на фронт в 2014 году, сначала воевал в составе добровольческого батальона. В 2015 году по пятой волне мобилизации попал в 81-ю отдельную аэромобильную бригаду. По возвращении домой пытался найти работу, но безрезультатно. Тогда решил заняться новым делом – основал в Днепре собственный ветеранский бренд.

«Я думал, как назвать этот ветеранский бренд… Пришла мысль – "Первая волна". Чтобы это было завуалированное название, перевели на английский язык. Волна – это символ Днепра», – отмечает Андрей.

В интерьере его ресторана – оружие, отстрелянные гильзы, шевроны, флаги. В учреждении работают военные и волонтеры. Один из работников ресторана Александр Брославец вернулся с войны в 2016 году, воевал на Светлодарской дуге (Донецкая обл.) в составе 30-й отдельной механизированной бригады снайпером. До войны – работал юристом. Вернувшись с фронта, открыл для себя новую профессию – бармен. «Атмосфера у нас очень хорошая, патриотичная. Мы всегда рады нашим гостям», – отмечает мужчина.

Пиво в ресторане варят в собственной пивоварне. «Человек, с которым мы занимаемся этим видом деятельности, варит пиво с 2012 года. Начинал с балкона – для друзей варил в кастрюлях, потом понемногу развивал свое собственное дело. Мы с ним случайно познакомились, решили заняться этим бизнесом вместе и запустить новую пивоварню под этим брендом», – рассказал владелец ресторана и пивоварни.

Одно из главных блюд ресторана – мясо на гриле. По словам старшего повара Дмитрия Решетиловского, в ветеранском окружении ему очень нравится работать. «Очень хорошее отношение. Такое отношение еще нужно хорошо поискать в других заведениях. Нравится атмосфера – очень веселая, позитивная. Хочется ходить на работу, приходишь и чувствуешь себя как дома», – говорит он.

На открытие ресторана пришли десятки горожан. «Чувствую себя очень комфортно, очень позитивно», – поделился эмоциями один из посетителей.

Часть выручки владелец ресторана Андрей Сарвира тратит на помощь украинским военным, которые сейчас находятся на фронте, вкусности из учреждения передает в госпиталь и на передовую.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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