Сколько раз в Украине распускали Верховную Раду, и как это было. Новости

За историю независимой Украины парламент распускали трижды. Причины были каждый раз разные.

Дважды Верховную Раду распускал третий президент Украины Виктор Ющенко. Впервые он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента в апреле 2007 года. Причина – коалиция большинства была сформирована неконституционным способом.

«Внеочередные выборы – это крайняя мера. Она стала неизбежной. Плановые и внеплановые – это легитимный и демократический инструмент, которым владеет украинский народ для контроля над властью», – заявил Ющенко 2 апреля 2007 года.

«Указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины является обязательным для выполнения», – добавил он.

После этого новоизбранный состав Верховной Рады просуществовал недолго. Разногласия между Виктором Ющенко и лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко привели к развалу коалиции и новым выборам в октябре 2008 года. «В ситуации, когда парламентские силы завели свою работу в глухой угол, слово должен сказать украинский народ. Согласно с Конституцией Украины, я объявляю о прекращении деятельности Верховной Рады VI созыва и о проведении досрочных парламентских выборов», – заявил 8 октября 2008 года президент Украины Виктор Ющенко.

Распускал парламент и пятый президент Украины Петр Порошенко. Тогда старая коалиция распалась, а создать новую политические силы не смогли. «Нынешний состав Верховной Рады на протяжении 1,5 лет был опорой Януковича. Немало депутатов, которые заседают или числятся в Раде, если не прямые спонсоры и сообщники, то симпатики боевиков-сепаратистов. Даже на требование мобилизации и признания "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями еле-еле наскребли 232 голоса», – сказал 25 августа 2014 года Петр Порошенко перед роспуском парламента.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Сегодня, 21 мая, глава государства пригласил глав политических фракций на консультацию о роспуске парламента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»

Читайте также: