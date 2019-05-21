Красный Крест помогает жителям прифронтовых сел Донетчины развивать садоводство (Фото). Новости

В этом году жители прифронтовых сел Донецкой области получат от Международного Комитета Красного Креста (МКК) около 500 теплиц из поликарбоната и наборы садового инвентаря. В уже розданных ранее теплицах селяне выращивают овощи и декоративные растения. Некоторые уже готовятся собирать первый урожай.

Житель прифронтового села Лебединское Александр Гвоздиевский выращивает в своей теплице для продажи декоративные растения – ель, можжевельник и другие. Первый раз они с женой попробовали начать свой бизнес в 2014 году, но тогда Лебединское, расположенное вблизи линии фронта, подвергалось постоянным обстрелам.

«Начали перед войной как раз: закупили первые растения, начали заниматься. Началась война – мы уехали. Нас год не было. В Киеве жили, а потом вернулись. Под бомбежкой и в такой ситуации, очень хотелось вырастить растения, но они погибли за год», – вспоминает Александр.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Чтобы начать бизнес заново у семейной пары не хватало денег. Красный Крест помог семье теплицей из поликарбоната. «Мы смогли увеличить количество растений и их ассортимент. Уже были уверены, что мы это все сделаем, потому что в теплице, которую дал Красный Крест, мы можем выращивать саженцы», – отмечает житель Лебединского.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Растения селяне продают на рынке и через интернет. Желающих купить тую или ель хватает.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Жительница прифронтового села Сопино Светлана Великовская теплицу от Красного Креста установила прямо под окнами свой квартиры. «Посадила помидоры, огурцы, перец, капусту. В теплице можно выращивать не только для себя, но и на продажу», – рассказывает женщина.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Она в теплице овощи выращивает впервые, и результатом работы уже довольна: пока на помидорах, растущих в огороде, нет даже цветов, обладательница теплицы готовится собирать первый урожай.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Вместе с теплицами Красный Крест раздает жителям прифронтовых сел системы капельного орошения, баки для воды, инструменты, семена и удобрения.

«В основном, люди, которые проживают в селах, занимаются сельским хозяйством. Достаток семьи, проживающей вдоль линии разграничения пострадал, и люди не способны самостоятельно приобрести все эти инструменты, оборудование, чтобы продолжать заниматься сельским хозяйством», – рассказал сотрудник Мариупольского подразделения МККК Сергей Подобный.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

В прошлом году Красный Крест раздал жителям прифронтовых сел Донетчины 250 теплиц и садовых наборов. В этом году планируют раздать в 2 раза больше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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