У Зеленского пояснили, как намерены вести переговоры с Россией о Донбассе. Новости

В переговорах с Россией об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе намерены использовать разные способы. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

«Мы должны двигаться к цели, а для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Наш первый вызов для себя – освободить наших военнопленных», – сказал он.

По его словам, в переговорах с Россией Администрация президента Украины намерена использовать два способа – «кнута» и «пряника». «С одной стороны, мы посылаем сигналы, делаем это медийно и открыто ко власти России, что мы готовы разговаривать, мы готовы к компромиссам. Пока что с их стороны нет никаких сигналов, что они на это соглашаются», – отметил Богдан.

«Конечно, мы должны идти и другим путем – "кнута": просить международное сообщество давить на руководство России, чтоб они принимали те или иные решения, и делали шаг навстречу нам. Наша позиция, что мы готовы идти навстречу, решать этот конфликт, решать мирно – она много раз озвучивалась», – добавил глава Администрации президента Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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