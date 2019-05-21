Юрист рассказала, как продвигается суд о «замороженных» пенсиях ВПЛ. Новости

В Украине пока еще нет решения суда по иску о выплате долгов жителям Донбасса, которые уже год как заморожены. Об этом рассказала юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко.

«Вопрос, который волнует ВПЛ последнюю неделю, это относительно нашего дела по обжалованию Постановления №335, которое касается задолженностей по пенсионным и социальным выплатам. К сожалению, решения суда по этому вопросу еще нет. Мы его ожидаем, и ожидаем любые новости, которые придут из суда к нашему ответчику», – сказала она.

«Все новости, которые будут по этому вопросу, мы будем сообщать… Этот вопрос на нашем контроле», – добавила юрист.

Как сообщалось ранее, 25 апреля 2018 года правительство издало постановление, где указано, что порядок возврата долгов будет выписан отдельно. Больше года этого порядка так и нет. 4 сентября 2018 года Большая палата Верховного суда Украины поставила точку в судебной тяжбе между пенсионеркой-переселенкой и Пенсионным фондом по поводу остановки ей пенсионных выплат в результате верификации. Правозащитники подчеркивали, что Постановление правительства №335 идет вразрез с решением Верховного суда, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения. В Постановлении №335 говорится, что задолженность Пенсионного фонда по выплатам должна быть возвращена ВПЛ, но не с момента их прекращения, а максимум за полгода.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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