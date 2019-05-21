В Мариуполе легковой автомобиль протаранил забор жилого дома и перевернулся (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) автомобиль протаранил забор жилого дома и перевернулся.

ДТП произошло сегодня, 21 мая, около полуночи на ул. Евпаторийская: автомобиль Daihatsu на полном ходу влетел по двор жилого дома.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль ехал на высокой скорости, не притормаживая, снес ограждение и перевернулся. «Я сидел в пристройке, услышал резкий звук и увидел дым. Вышел во двор и увидел перевернутый автомобиль. Прибежали соседи и начали тушить возгорание, а я вызвал все аварийные службы», – рассказал сын хозяев дома.

На место прибыли пожарные, «скорая помощь» и полиция. Пассажиру Daihatsu врачи «скорой» оказали первую помощь на месте и отвезли в больницу.

Водитель не пострадал, при этом он заявил, что не был за рулем автомобиля в момент аварии и оказал сопротивление полиции. Правоохранители вынуждены были надеть на него наручники. С признаками алкогольного опьянения его отвезли на медицинское освидетельствование в наркологию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя