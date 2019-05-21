Не нравится связь – не пополняйте: В Луганске обсуждают работу местного мобильного оператора. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске, несмотря на заверения «руководства» местного мобильного оператора связи «Лугаком», качество мобильной связи остается на низком уровне. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«"Лугаком", ваших руководителей нужно выгнать с работы. Ну как же так, вы обещали нормальную связь, а по факту при звонке – вызов завершен, дозваниваешься с пятого раза, 2 минуты разговора и обрывается связь. Смс даже после смены сервисного номера отправляются через раз и по 30 минут, интернет то есть, то нет, и еще при дозвоне часто ваш бот говорит, что абонент не может ответить, хотя абонент на связи. Но тарифы коммерческие вы ввели, денежек еще больше собираете с абонентов, а связи как не было, так и нет», – пишет автор поста в местном паблике.

Жители Луганска разделяют его возмущение, особенный гнев вызывают неправдивые заверения «руководства» в том, что «Лугаком» предоставляет хорошее качество связи:

Василий: «У меня тоже проблема с дозвоном»;

Роман: «Сколько же мы еще будем это вранье слушать про "надежную связь"? Дозвониться по "Лугакому" зачастую невозможно. Господа чиновники, когда врать перестанете?»;

Денис: «Виртуальный оператор: вроде есть, а его нет»;

Сергей: «Очень все туго»;

Антон: «Го**освязь! Плохо, что деваться некуда»;

Алена: «Связь практически не улучшилась, наобещали, но...»;

Андрей Р.: «Не работает. Или сбой, или абонент с 10 раза, может, станет доступен»;

Кристина: «То же самое. Даже вызов не идет. Интернет вообще не пашет»;

Натали: «Ну счастливые люди, у кого "Лугаком" работает! Я из Стаханова (после переименования – Кадиевка, – ред.), и чтоб я позвонила и мне дозвониться, нужно пройти 7 кругов ада. Связи вообще нет, смс уходят, а звонок 1-2 минуты и все! И это при том, если ты с 50-го раза дозвонилась»;

Эдвард: «Связь х***а. Им писал, говорят: перезагрузи телефон. Я говорю, вся республика пусть перегрузит, короче, дел не будет, это точно, может лет через пять, когда они в каждом городе поставят вышки… Тут не только Лугаком виновен, тут прежде всего виновата власть, что закрывает на это глаза»;

Олег: «"Лугаком" отвратителен, нормально только в Луганске. 20 км от Луганска –связи нету»;

Андрей П.: «Мобильная связь требует больших вливаний денег, у "Лугакома" не так много абонентов, чтобы идти большими шагами… Терпение, или заработает, или совсем пропадет со временем».

Также люди пишут о том, что пополнение счета с терминала не всегда удачно. «И вдобавок ко всему, еще и деньги на счет не приходят. Пополнила с терминала, жду уже неделю... Пошла разбираться в сервисный центр, а я там не одна такая», – рассказывает Наталья.

При этом среди луганчан есть и те, кто встал на защиту «Лугакома»:

Олеся: «Если не нравится связь – не пополняйте»;

Иоанна: «Про МТС то же самое можно сказать. В последнее время с "Лугакома" дозваниваюсь, наоборот, быстрее и слышимость лучше стала. А вот смс так и не пришли, хоть и поменяла номер»;

Елизавета: «Нормальная связь и интернет нормальный. МТС, наоборот, сейчас стал невыносимым»;

Евгений: «У меня тоже нормально работает. Звонки и смс с первого раза. И интернет работает. Обратитесь в сервисный центр».

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