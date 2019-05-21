Зеленский подписал первый указ (Документ). Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ – о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Документ опубликован на сайте президента.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Президент Украины В. Зеленский», – говорится в указе.

Зеленский подписал указ №300/2019 20 мая.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде 20 мая на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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