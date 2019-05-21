Сводка из зоны ООС за 20 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Старогнатовки;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи Водяного;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Опытного и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новгородского;

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского;

из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи Золотого-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Николаевка Вторая.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Водяного;

из крупнокалиберных пулеметов – возле Гнутово.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.