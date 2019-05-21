На Донетчине утонули три человека. Новости

На водоемах Донетчины утонули три человека, в том числе один ребенок. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В течение 20 мая спасатели Донецкой области трижды привлекались для оказания помощи по извлечению утонувших из водоемов области», – отметили в пресс-службе.

Первый случай произошел на одном из городских прудов Добропольского района.

«Бойцы ГСЧС изъяли тело мужчины 1992 года рождения, который утонул в пруду накануне. В тот же день, уже в 13:39 сотрудники 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда выехали в г. Покровск, где во время отдыха на пруду утонула 12-летняя девочка. Уже в 23:05 в г. Бахмут на пруду "Северный" спасатели извлекли тело парня 1998 года рождения», – сообщили в пресс-службе.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде и выбирать для купания только специально отведенные для этого места.