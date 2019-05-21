У политиков очень мало времени до выборов в Раду, – эксперт. Новости

До конца этой недели может появиться указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Внеочередной избирательный процесс очень быстрый: очередные выборы – 90 дней, внеочередные – 60 дней. Для очередной кампании у кандидатов от политических партий есть 15 дней, чтобы выдвинуться и принять участие в кампании, а потом 5 дней ЦИК будет рассматривать каждое заявление, регистрировать, в частности и списки политических партий. Внеочередная кампания еще скоротечнее», – говорит она.

Эксперт отметила, что внеочередная предвыборная кампания в Верховную Раду Украины начнется на следующий день после публикации указа президента о роспуске парламента.

«Если президент издаст указ, например, в среду, четверг или пятницу, на следующий день начнется избирательная кампания, и у партий, у кандидатов будет очень ограниченный срок, чтобы выдвинуться и зарегистрироваться», – подчеркнула Айвазовская.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Сегодня, 21 мая, глава государства пригласил глав политических фракций на консультацию о роспуске парламента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ICTV»

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