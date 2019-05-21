Свое жилье и соцвыплаты ВПЛ: Есть ли изменения. Новости

Переселенцев в последнее время волнует вопрос, сохранятся ли их социальные выплаты, если они купят или получат собственное жилье на подконтрольной украинским властям территории. Об этом рассказала юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко.

«Это очень актуально сейчас, потому что начали свою работу государственные программы по обеспечению жильем ВПЛ», – отметила она.

«В случае, если вы купили жилье на подконтрольной территории Украины, социальная помощь, а именно – адресная помощь вам назначена не будет», – пояснила юрист.

По ее словам, иная ситуация, если жилье находится на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. «Эта норма не распространяется на жилье, которое вы купите, получили в порядке наследования либо другим способом на неподконтрольной правительству территории, либо вы теперь имеете жилье в населенных пунктах, которые расположены на линии разграничения», – проинформировала представитель «Донбасс SOS».

Правозащитница также сообщила, что в правилах получения социальных выплат и пенсий переселенцами пока нет никаких изменений, их могут отменить в случае пребывания ВПЛ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса более 60 дней.

Кроме того, в Украине пока еще нет решения суда по иску о выплате долгов жителям Донбасса, которые уже год как «заморожены».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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