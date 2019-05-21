ВНО-2019: На Луганщине организованы 11 пунктов тестирования. Новости

Сегодня, 21 мая, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания-2019. На Луганщине для его проведения организованы 11 пунктов тестирования – по 3 в Северодонецке, Старобельске и Рубежном и 2 в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В пресс-службе напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники могут самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
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