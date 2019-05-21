В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) задержан убийца местного жителя. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта лежит без сознания неизвестный мужчина, у которого сильное кровотечение. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Спустя несколько минут фельдшер прибывшей скорой помощи констатировал смерть потерпевшего от потери крови в результате резаной раны шеи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления в течение нескольких часов был задержан и доставлен в городской отдел «полиции» 39-летний местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности.

«Задержанный в состоянии алкогольного опьянения, находясь на автобусной остановке, беспричинно напал на 35-летнего мужчину и нанес ему удар ножом в область горла, после чего скрылся с места преступления», – заявили в «МВД ДНР».

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Он «арестован».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за минувшие выходные дни «зарегистрировали» 15 сообщений о преступлениях, в том числе 4 убийства.

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