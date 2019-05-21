В «ДНР»: Житель Горловки прятал в заброшенном доме гранату и патроны. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) мужчина хранил боеприпасы на территории нежилого заброшенного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», проживающий в Центрально-Городском районе 52-летний мужчина в начале текущего года нашел боеприпасы и спрятал их на территории нежилого заброшенного домовладения. «В ходе проведения осмотра участка местности изъято около 100 патронов калибром 5,45 и граната РГО с запалом. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело», – сообщают в «МВД».

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