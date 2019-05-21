На Луганщине местные бюджеты получили почти 4,5 млн грн от лицензирования алкоголя и табака. Новости

Местные бюджеты Луганщины получили почти 4,5 млн грн от лицензирования алкоголя и табака. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

Сообщается, что за январь-апрель 2019 года казна Луганской области пополнилась на 4 млн 438 тыс. грн от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 80,3 тыс. грн больше фактических поступлений за январь-апрель 2018 года.

«По состоянию на 1 мая 2019 года на Луганщине осуществляют деятельность 1280 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1 233 субъекта получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 1 016 субъектов – на розничную торговлю табачными изделиями. С начала года выдано 1 148 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями», – сообщили в пресс-службе.

В то же время приостановлено действие 18 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа. Кроме того, аннулированы 162 лицензии, из которых 15 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.