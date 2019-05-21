В МИД Украины рассказали, сколько украинцев помещены под стражу в РФ (Документ). Новости

Около 5,1 тыс. украинцев находятся под стражей в России. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос «Украинских новостей».

«По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ», – говорится в ответе.

Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержаны и арестованы 225 украинцев.

Арестованным предоставляется консульская помощь.

В то же время, в МИДе отметили, что не владеют информацией о том, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.