Волонтер рассказал об объемах работы в «серой зоне» на Донбассе. Новости

На Донбассе вдоль линии разграничения в помощи нуждаются жители более 600 населенных пунктов, им помогают волонтеры под эгидой Агентства по делам беженцев ООН в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Мы переступили 5-летний рубеж конфликта. За эти 5 лет вдоль линии разграничения, где работает наша миссия, довольно остро стоит очень много вопросов, касающихся нарушений прав человека», – сказал он.

По его словам, гуманитарная миссия «Пролиска» работает вдоль всей линии разграничения на Донбассе и имеет 10 представительств, из которых 7 расположены в Донецкой области – в Волновахе, Марьинке, Авдеевке, Торецке, Майорске и Часов Яре, еще три – в Луганской области: в Станице Луганской, Счастье и Золотом.

«Своей ежедневной деятельностью мы охватываем 120 км зону вдоль линии разграничения на подконтрольной Украине территории. На сегодняшний день это более 600 населенных пунктов, в которых проживает более полмиллиона человек, включая 100 тыс. детей», – сообщил Каплин.

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