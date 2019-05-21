В Краматорске сбили женщину-велосипедиста. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину-велосипедиста. В результате аварии женщина получила телесные повреждения. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба полиции города.

«19 мая в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz" двигался по улице Парковая. Не выбрав безопасное расстояние, водитель совершил наезд на женщину, которая двигалась на велосипеде. В результате аварии велосипедист получила телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения экспертизы», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».