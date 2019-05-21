Полторак рассказал подробности своей отставки. Новости

Министр обороны Украины Степан Полторак, который накануне заявил, что подает в отставку с занимаемой должности, сообщил подробности такого решения. В частности, по его словам, он поставил в известность о своем увольнении президента Владимира Зеленского еще до его инаугурации. Об этом Полторак сообщил в эфире одного из телеканалов, передает «Сегодня».

«Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение», – сказал Полторак.

Министр добавил, что президент вызвал его сегодня в Администрацию, однако не рассказал подробности.

Он подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности, пока парламент не примет решение о его отставке, но ему не стыдно за свою работу на посту министра обороны за пять лет.