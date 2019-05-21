В центре Донецка поставили бюст «Мамаю» (Фото). Новости

В центре неподконтрольного украинским властям Донецка установили бюст руководителю незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» гражданину РФ Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»), который погиб у Ясиноватой. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Бюст был торжественно открыт в парке вблизи стадиона «Донбасс Арена». На мероприятии присутствовал «глава ДНР» Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецке у «Донбасс Арены» хотят поставить памятник осетинскому «Мамаю».

Напомним, что Олег Мамиев (позывной «Мамай»), командир «интернационального» батальона «Пятнашка», родился в Северной Осетии, в Российской Федерации. До 2014 года жил во Владикавказе. В 2014 году приехал на Донбасс в поддержку «русского мира», «я встал в ружье 3 мая 2014 года». Мамиев находился в базе «Миротворец».

Мамиев также прославился в «ДНР» тем, что привез в свой батальон рысь. Как сообщали его сотоварищи, публикуя соответствующие фотографии, рысь – «мальчик», 9 месяцев. Но зачем в батальоне «дикий кот» – никто не смог пояснить прихоть Мамиева. Эту рысь часто забирает к себе российская корреспондент Анастасия Михайловская, которая разъезжает с «котом» по «ДНР», также публикуя в Сети свои фото.

18 мая 2018 года появилось сообщение, что 17 мая в районе Авдеевской промзоны погиб командир НВФ «Пятнашка» Олег Мамиев.

Также сообщалось, что съемочная группа российского ВГТРК пострадала на Донбассе, попав под обстрел вместе с командиром НВФ «Пятнашка» в «ДНР» Олегом Мамиевым, который был смертельно ранен.

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