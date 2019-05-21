Особенно остро: С какими проблемами сталкиваются жители прифронтового Донбасса. Новости

В прифронтовой зоне на Донбассе перед местным населением особо остро стоят ряд жизненно важных проблем, которые за 5 лет так и не удалось решить. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В нашей зоне ответственности порядка 80 населенных пунктов, в которых на сегодняшний день практически полностью либо полностью отсутствует доступ к базовым услугам. Например, в населенном пункте Опытное, под Донецким аэропортом, пятый год нет никакой инфраструктуры, нет транспорта, нет электричества, нет газоснабжения, не работают социальные службы, на сегодняшний день живет 38 человек», – говорит он.

Волонтер сообщил, что на протяжении января-февраля 2019 года в Опытном умерли два человека из-за неоказания медицинской помощи. «В этот поселок "скорая помощь" не выезжала ни разу, начиная с мая 2014 года. Из-за не прочищенной дороги, которая проходит через грунтовое заминированное поле, также не приехала "скорая", в январе было обращение к нашему социальному работнику о том, что женщине стало плохо. Мы также не смогли ее вывезти своими ресурсами, нужно было привлечение спецтехники. На следующий день она умерла в подвале многоэтажного дома, в котором она проживала», – рассказал Каплин.

По его словам, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в поселке Опытное умерли, погибли от обстрелов или от неоказания медицинской помощи около 30 человек.

«Все усугубляется также отсутствием доступа в некоторых поселках, расположенных вдоль линии разграничения, к органам власти. Рядом с Донецким аэропортом у нас есть 4 поселка и села – Опытное, Пески, Водяное и Северное с населением в 350 человек на сегодняшний день. Песковский и Спартаковский поселковые советы, к которым относится Опытное, прекратили свое существование с лета 2014 года. В нарушение закона в этих населенных пунктах так и не были созданы военно-гражданские администрации, несмотря на многочисленные обращения местных жителей, коллективные письма», – сообщил волонтер.

Он также проинформировал, что на Донбассе вдоль линии разграничения в помощи нуждаются жители более 600 населенных пунктов.

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