На Донетчине коммунальное предприятие задолжало более полумиллиона гривен за электроэнергию. Новости

Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика Константиновского городского совета» задолжало за электроэнергию более полумиллиона гривен. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

«"Донецкие энергетические услуги" обращают внимание руководства коммунального предприятия на необходимость срочно выполнить взятые финансовые обязательства. Раньше поставщик направил КП "Служба единого заказчика Константиновского городского совета" соответствующее обращение», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что по состоянию на 21 мая КП «Служба единого заказчика Константиновского городского совета» задолжало более 577 тыс. грн за потребленную в апреле электроэнергию.

«"Донецкие энергетические услуги" в очередной раз призывают руководство предприятия, которое отвечает за обеспечение надлежащих условий в около 600 многоквартирных домах и 2 общежитиях, срочно оплатить счет», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что в случае задолженности потребителя законодательством предусмотрено право поставщика обратиться к оператору системы распределения для прекращения распределения электроэнергии.

«Донецкие энергетические услуги» поставляют электроэнергию более чем 20 тыс. юридических клиентов. В компании призвали потребителей придерживаться платежной дисциплины и выполнять финансовые обязательства в соответствии с заключенными договорами.

«В условиях нового рынка это важное условие для надежного и бесперебойного электроснабжения», – подчеркнули в пресс-службе.