В Мариуполе на пешеходном переходе маршрутка сбила женщину (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 21 мая, маршрутка сбила женщину. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло около 9:00 на площади Кирова: маршрутный автобус №124 травмировал женщину-пешехода.

По предварительной информации, автобус отъехал от остановки и направлялся в сторону Кальмиусского района. На пешеходном переходе маршрутка зеркалом зацепила женщину.

Пострадавшая госпитализирована.

«50-летний водитель маршрутного такси поехал на желтый сигнал светофора, не заметил 25-летнюю девушку и зацепил ее боковым правым зеркалом. Первоначально у пострадавшей диагностированы легкие телесные повреждения. Данный материал зарегистрирован, проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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