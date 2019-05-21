В Мариуполе мужчина отдал полицейским две гранаты (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские изъяли две гранаты и почти 500 патронов у местного жителя. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, участковые офицеры Центрального отдела получили информацию от жителя города о том, что у него дома есть боеприпасы. По словам 41-летнего мужчины, он принес опасную находку домой, будучи навеселе. Со временем решил позвонить в полицию.

Заявитель выдал правоохранителям 2 гранаты Ф-1 с запалами и 489 патронов калибром 5,45 мм. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В то же время, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества.

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