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Правозащитники объединились для защиты прав человека на Донбассе. Новости

Правозащитники объединились для защиты прав человека на Донбассе

ДН

21.05.19 16:37dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

Несколько правозащитных и общественных организаций, работающих в Донецкой и Луганской областях, объединились в коалицию «Защита прав человека на Донбассе». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила директор ОО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова.

По ее словам, идеологом создания коалиции местных общественных организаций и правозащитников выступил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Мы заявляем о создании коалиции наших правозащитных организаций, благотворительных фондов и отдельных правозащитников, которые ежедневно дублируют функции даже иногда отдельных органов государственной власти с целью защиты прав человека, продвижения прав человека в нашей стране, и именно в этом регионе, который, к сожалению, более пострадавший и в котором намного больше этих нарушений в связи с военными действиями», – сказала Ястребова.

В коалицию правозащитников вошли следующие общественные организации:

  • «Пролиска»;
  • «Восточная правозащитная группа»;
  • «Общественный контроль труда»;
  • «Торецкая правозащитная группа»;
  • «Светлодарская правозащитная группа»;
  • «Лисичанская правозащитная группа»;
  • «Чугуевская правозащитная группа»;
  • «Комитет защиты прав человека в местах лишения свободы».

А также – благотворительный фонд «Чирикли», Федерация профсоюзов Луганской области и Общественный совет Донецкой области.

Координатором коалиции правозащитников выбран глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

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