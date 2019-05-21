Правозащитники объединились для защиты прав человека на Донбассе. Новости

Несколько правозащитных и общественных организаций, работающих в Донецкой и Луганской областях, объединились в коалицию «Защита прав человека на Донбассе». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила директор ОО «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова.

По ее словам, идеологом создания коалиции местных общественных организаций и правозащитников выступил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Мы заявляем о создании коалиции наших правозащитных организаций, благотворительных фондов и отдельных правозащитников, которые ежедневно дублируют функции даже иногда отдельных органов государственной власти с целью защиты прав человека, продвижения прав человека в нашей стране, и именно в этом регионе, который, к сожалению, более пострадавший и в котором намного больше этих нарушений в связи с военными действиями», – сказала Ястребова.

В коалицию правозащитников вошли следующие общественные организации:

«Пролиска»;

«Восточная правозащитная группа»;

«Общественный контроль труда»;

«Торецкая правозащитная группа»;

«Светлодарская правозащитная группа»;

«Лисичанская правозащитная группа»;

«Чугуевская правозащитная группа»;

«Комитет защиты прав человека в местах лишения свободы».

А также – благотворительный фонд «Чирикли», Федерация профсоюзов Луганской области и Общественный совет Донецкой области.

Координатором коалиции правозащитников выбран глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

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