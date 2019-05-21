Стала известна ориентировочная дата выборов в Верховную Раду. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, провел консультации с лидерами фракций Верховной Рады, в ходе которых достигнута предварительная договоренность о дате проведения досрочных парламентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе брифинга в Киеве рассказали лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко и и вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
«Консультации состоялись. Досрочные выборы будут. Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство… Я думаю, что указ президента, он отправил письмо главе Верховной Рады о проведении внеочередного заседания для изменения законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», – заявил он.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также отметила, что президент Украины намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве до роспуска парламента.
«Согласно этим консультациям, есть инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины, на которой внести такие изменения в законодательство. Все фракции и политические группы будут тут определяться», – заявила Геращенко.
«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье через 60 дней. Это будет или 21 или 28 июля», – добавила вице-спикер парламента.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Сегодня, 21 мая, глава государства провел с главами политических фракций консультации о роспуске парламента.
Читайте также:
- У политиков очень мало времени до выборов в Раду, – эксперт
- Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
- Президент Украины призвал правительство уйти в отставку
- Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады
- Премьер-министр Украины подает в отставку
- Секретарь ЦИК прокомментировал досрочные выборы в парламент
- Сколько раз в Украине распускали Верховную Раду, и как это было
- Эксперты настаивают на совершенствовании украинского законодательства о выборах
Комментарии