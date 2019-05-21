Стала известна ориентировочная дата выборов в Верховную Раду. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, провел консультации с лидерами фракций Верховной Рады, в ходе которых достигнута предварительная договоренность о дате проведения досрочных парламентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе брифинга в Киеве рассказали лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко и и вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Консультации состоялись. Досрочные выборы будут. Мы рассчитываем, что будет изменено избирательное законодательство… Я думаю, что указ президента, он отправил письмо главе Верховной Рады о проведении внеочередного заседания для изменения законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», – заявил он.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также отметила, что президент Украины намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве до роспуска парламента.

«Согласно этим консультациям, есть инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины, на которой внести такие изменения в законодательство. Все фракции и политические группы будут тут определяться», – заявила Геращенко.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье через 60 дней. Это будет или 21 или 28 июля», – добавила вице-спикер парламента.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Сегодня, 21 мая, глава государства провел с главами политических фракций консультации о роспуске парламента.

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