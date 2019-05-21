Поплыла с пустой бутылкой: Стали известны подробности гибели ребенка на Донетчине (Фото). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) утонула 11-летняя девочка. Полиция устанавливает обстоятельства ее гибели. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Несчастный случай произошел 20 мая. В Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городском водоеме утонула школьница. На место происшествия были направлены «скорая помощь», наряд спасательной службы и следственно-оперативная группа.

В ходе проверки было установлено, что 11-летняя школьница вместе со своей 9-летней сестрой и 14-летним братом пришли на пруд, чтобы искупаться. И решили его переплыть.

Девочка не имела достаточных навыков плавания, она поплыла с пустой пластиковой бутылкой. Однако бутылка выскользнула, а добраться до берега ребенок не смог.

По словам 46-летней матери, накануне дети просились после школы пойти на пруд, чтобы искупаться, но она строго запретила делать это без присмотра взрослых.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на водоемах Донетчины утонули три человека, в том числе один ребенок.

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