«Минск» покинули Марчук и Геращенко: Что будет с переговорами по Донбассу. Статьи

Из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко.

«Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», – написал Марчук на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 мая.

Вскоре документ об увольнении Марчука, который в ноябре 2018 года сменил экс-президента Леонида Кучму на должности представителя Украины в ТКГ, появился на сайте президента.

Ранее, 17 мая Петр Порошенко уволил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях. Геращенко также вышла из гуманитарной подгруппы ТКГ, где, в частности, занималась переговорами по освобождению украинских заложников. «Что касается команды новоизбранного президента, по моей информации, ее эксперты встречались с нашими представителями в Трехсторонней контактной группе. Конечно, мы всю информацию передадим. Все, чем мы можем помочь в освобождении каждого украинца, мы сделаем», – пообещала Геращенко.

О работе Марчука и Геращенко в составе группы переговорщиков, о причинах их ухода и дальнейшем развитии переговорного процесса по Донбассу «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Руслан Бортник, политолог:

– Геращенко и Марчук ушли, так как понимают, что их нахождение в группе переговорщиков бесперспективно. Они не достигли какого-либо существенного успеха на этом поприще. Хоть роль их была разная. Марчук много работал над разного рода планами мирного урегулирования. Технологически, качественно работал. И в большей мере не его вина, что отсутствовала политическая воля для реализации этих планов. А вот действия Геращенко были наполнены больше пиаром, политизацией – часто вредными для мирных переговоров. И, действительно, стали провалом, к сожалению.

Оба переговорщика понимают, что новый президент наполнит Минскую группу своими людьми. Да и сами переговоры, скорее всего, будут проходить в абсолютно других реалиях.

Социология показывает, что украинцы готовы на компромиссы. Причем не только с Россией, но и с представителями «Л-ДНР».

Недавнее видео, которое организовала команда Зеленского (обращение религиозных лидеров с послание мира к жителям неподконтрольных территорий), показывает, что будет совсем другая атмосфера политического урегулирования. И в этой новой атмосфере вероятны компромиссы, ответственность за которые Геращенко и Марчук, похоже, брать на себя не готовы.

Зеленский, опираясь на институт церкви (который пользуется серьезной поддержкой в Украине), начинает активно работать с темой мира. А запрос на мир входит в топ-3 запросов украинцев, судя по соцопросам. Возможно, мы уже имеем дело с началом реализации плана по реинтеграции временно неподконтрольных территорий. Готовится общественное мнение к необходимости искать компромиссы, идти на взаимные уступки. Об этом же говорит последняя социология группы «Рейтинг».

С моей точки зрения, обращение лидеров церквей к жителям неподконтрольных территорий – сильный жест, хорошая стартовая точка для начала мирного урегулирования конфликта, для подготовки юридических и политических инструментов возвращения украинских земель и украинцев.

Более плотно в этом направлении Зеленский, думаю, начнет работать после инаугурации, во время которой также прозвучали важные сигналы. Возможно, через референдум, а также на встречах с представителями РФ, в рамках «нормандской четверки», а позже, после определенных подвижек, не исключено – и с представителями «Л-ДНР».

Александр Кочетков, аналитик:

– Исход украинцев из «Минска» имеет две причины.

Во-первых, это результат смены власти. И преданные Петру Порошенко функционеры вроде Ирины Геращенко покидают Минскую переговорную группу в знак солидарности со своим патроном.

Второй аспект – это шаги таких опытных политиков, как Евгений Марчук. Он прекрасно понимает, что «Минск» себя давно исчерпал и имеет только ритуальное значение. И сохраняется лишь потому, что пока не выработан новый, более эффективный международный формат.

Если Владимиру Зеленскому удастся вдохнуть жизнь в переговорный процесс, то желающих войти в переговорную группу будет более, чем достаточно. Тот же Евгений Марчук вполне мог бы войти в такую новую группу. Целиком уместным было бы присутствие Богдана Яременко, лидера общественной организации «Майдан иностранных дел», а также Романа Бессмертного, который на предыдущих переговорах занимал четкую проукраинскую позицию.

Олеся Цыбулько, руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины:

– Марчук и Геращенко были назначены президентом Порошенко. Именно в связи с этим они вышли из группы переговорщиков, давая новому президенту Зеленскому назначить своих представителей.

Напомню, что Минские соглашения являются частью резолюции Совета безопасности ООН, поэтому они будут продолжать действовать. Контактная группа в Минские была создана не для каких-то прорывных действий (ведь понятно, что это возможно лишь на высшем политическом уровне), а для решения большого количества технических вопросов (составления списков обмена заложниками и пленными, договоренности про обмен, про прекращения огня ради ремонта инфраструктурных объектов и т. д.).

Новые назначения обязательно должны быть из людей, которые имеют знания и опыт по этим направлениям. Не исключаю, что Марчук может быть переназначен уже президентом Зеленским. А вот Геращенко вряд ли будет назначена, так как является близким человеком Порошенко.

Александр Леонов, исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента»:

– И Марчук, и Геращенко занимались переговорным процессом достаточно долго. Марчук, напомню, оказался именно тем тяжеловесом, который заменил Кучму на должности представителя Украины в ТКГ (там же представлены кандидаты от РФ и ОБСЕ).

Именно Марчук был главным коммуникатором, который позволял говорить с россиянами. Геращенко же сосредотачивалась на гуманитарных вещах, в которых прекрасно разбиралась. К тому же, будучи первым вице-спикером парламента, она имела прямую связь с президентом, что позволяло оперативно реагировать и принимать решения во время непростых переговоров.

Возможно, в тандеме с Марчуком, они играли в «доброго и злого полицейского». Она была более жесткой в тех или иных высказываниях, он – более дипломатичен.

Геращенко, как человек команды Порошенко, очевидно, сосредоточится на подготовке к парламентским выборам. Марчук будет желанным человеком в любой команде.

Найти человека такого же уровня, как Марчук, будет достаточно сложно. Кандидат не должен вызывать неприятия как со стороны РФ, так и со стороны украинского политикума и общества.

Что будет с «Минском» – ответа нет. Многое будет зависеть от того, что предпримет наша новая власть и как на это отреагирует Россия.

Руслан Калинин, руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев:

– Рабочую группу переговорщиков покидают представители Петра Порошенко. И это логично. 20 мая принял присягу новый президент Владимир Зеленский, который назначит уже своих представителей для дальнейшей работы «Минска». Плодотворной, хочется верить, работы.

Зеленский в своей инаугурационной речи уже сделал важные заявления в части необходимости прекращения огня на Донбассе и проведения обмена пленными. Решение именно этих важнейших вопросов могут дать реальный толчок для мирного процесса. Независимо от того, в минском или в ином формате будет достигнут позитивный результат.

Думаю, что новый президент достаточно серьезно относится к проблеме конфликта на Донбассе и назначит для переговоров настоящих профессионалов, которые покажут результат.

К сожалению, в последнее время прорывов на переговорах в Минске не было. На Донбассе как стреляли, так и продолжают стрелять. Ни одно перемирие (а их было уже два десятка) не сработало. Обмен пленными также застопорился. Безусловно, здесь имеет место саботаж переговорного процесса со стороны Москвы. Но и Киев, признаем честно, вел работу в соответствующем направлении очень слабо. Так что позитивно оценить результаты тех украинцев, кто покидает сейчас ТКГ, я не могу.

Я уже не раз говорил, что необходимо ввести в переговорный процесс с нашей стороны представителей Донбасса, которые стали переселенцами. Они более чем «в теме», они через себя пропустили всю боль, которую принесла эта необъявленная война. У многих – родные на неподконтрольной территории. И такие люди реально борются за мир.

В числе таких – общественные организации, правозащитники, с которыми работает наша Всеукраинская ассоциация переселенцев. Которая также готова участвовать в переговорных процессах ради приближения мира. Если пригласят, я и сам могут принять участие в тех же переговорах в Минске. И ВАП, и наши коллеги готовы работать ради скорейшего наступления мира.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»