Ситуация в пунктах пропуска днем 21 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «13:16. Горловка – Бахмут. Основная автоочередь полностью от полиции до таможни забито. Машин 90»;

Елена: «13:58. На ДНР в сторону Горловки пеших полный навес. Хвост автоочереди там, где раньше людей с автобуса высаживали на проверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Дедушка»: «11:08. Каргил – 60 машин в Курахово»;

Андрей: «13:59. "Каргилл" из Донецка 20 машин примерно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Р»: «10:36. Еленовка на выезд в 9:45 60 авто + 12 льготы»;

«Дедушка»: «11:10. В Еленовке – до 2 туалета. Льготы нет».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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