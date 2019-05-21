США передали украинским военным новые радары (Фото). Новости

США передали Вооруженным силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36. Они способны на расстоянии свыше 20 км обнаружить и определить координаты артиллерии противника.

Это не первая поставка американских радаров в Украину. Сейчас в зоне боевых действий на Донбассе работает с десяток подобных систем.

Радиолокационные комплексы производства США тестировали в Киевской области. На сбор антенны, подключение генератора и запуск всего комплекса украинским военным отводится максимум 9,5 минут. «Через эти кабеля идет сбор информации на антенну», – отмечает один из бойцов ВСУ.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Шелтер или операторская – мозговой центр американского радара. В машине – оборудование и компьютеры, которые анализируют и обрабатывают данные с антенны. «Сигнал, откуда противник наносит огневой удар, координаты артиллерии противника засекаются с помощью антенны и данные передаются на шелтер», – рассказывает командир дивизиона артиллерийской разведки ВСУ Олег Мурай.

Он отметил, что в норматив украинские военные укладываются, развернуть радиолокационный комплекс удается за 5-6 минут. Через 1,5 минуты после этого радар обнаружит местонахождение артиллерии противника, а военные ударят по его позициям. Кроме того, такие радары мобильные и автономные.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Стоимость переданных двух радаров американского производства – 16 млн долл. Первые подобные комплексы Украина получила 5 лет назад. Тогда радиолокационные системы работали на расстоянии до 6 км, сейчас – свыше 20 км.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

«Весь спектр артиллерии мы можем разведывать, за исключением дальнобойной. В дальнейшем предусмотрены поставки для ВСУ более высокого класса и более дальней разведки», – сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»