Делегация СММ ОБСЕ посетила насосную станцию ЮДВ. Новости

Делегация Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ посетила насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ). Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«19 мая делегация с участием заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) в Украине Марка Этерингтона посетила насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода. От этого важнейшего объекта водоснабжения региона вода из канала Северский Донец – Донбасс поступает на четыре фильтровальных станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские № 1 и № 2», – говорится в сообщении.

Отмечается, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находится в «серой» зоне и часто попадает в зону обстрела. Неоднократно осколками боеприпасов было повреждено оборудование и производственные здания. «Обеспечению безопасности насосной станции необходимо уделить особое внимание», – подытожили в пресс-службе.

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