Использовать как «Троянского коня»: Климкин пояснил, зачем России нужны «Л-ДНР». Новости

Кремль пытается сохранить контроль над «ДНР» и «ЛНР» и Министерство иностранных дел (МИД) РФ об этом уже открыто заявляет. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, сегодня, 21 мая, передает «LB.ua».

«На последней встрече "Нормандского формата" на министерском уровне Лавров в конце концов очень просто сказал, почему они против международной администрации (в ОРДЛО*, – ред.): "тогда вы выберете тех людей, которых вы хотите. А это нас при любых условиях не устраивает. Мы должны сохранять контроль над этой территорией". То есть, все абсолютно прозрачно: Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как "троянского коня" в дестабилизации Украины», – сказал он.

Также глава МИД Украины добавил, что президент РФ Владимир Путин стремится переустроить все пространство вокруг России. «Я думаю, Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России. И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была бы отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об "одном народе". Главное – не позволить россиянам сохранить анклав, который в итоге развалит Украину. Это единственное, что должно нас беспокоить. С планами все хорошо, плохо только с желанием Кремля хоть что-то делать (кроме того, чтобы развалить Украину)», – рассказал Павел Климкин.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин уходит в отставку.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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