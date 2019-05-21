В Славянске пьяный водитель снес электроопору, пытаясь скрыться от патрульных (Фото). Новости

Сегодня, 21 мая, в Славянске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель повредил электроопору во время попытки скрыться от патрульных. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Около полуночи 21 мая в Славянске патрульные заметили транспортное средство Mitsubishi, который двигался с нарушением ПДД. На требование об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. Водитель игнорировал требования полицейских, а автомобиль набирал скорость», – говорится в сообщении.

Так преследование продолжалось около 15 минут.

На улице Голубовской водитель потерял управление и совершил наезд на электроопору. «Полицейские поспешили к гражданину, и во время общения с ним заметили явные признаки опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование согласно действующему законодательству, но мужчина отказался», – рассказали в полиции.

Водитель был в салоне один и в результате аварии не пострадал.

В результате он получил несколько административных материалов: по ст. 122 КУоАП (Нарушение ПДД), по ст. 122-2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке), по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

Далее мужчину ждет суд.

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