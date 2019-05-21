Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: В Краматорске будут работать лагеря и центры, где можно сдать экзамены. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) этим летом будут работать школьные оздоровительные лагеря и центры, где ученики с временно неподконтрольных украинской власти территорий смогут сдать экзамены. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«В рамках программы "Донбасс-Украина", что предоставляет учащимся с временно неподконтрольных территорий возможность получить документы об образовании государственного образца, в Краматорске в течение всего лета будут работать центры, где школьники смогут сдать экзамены», – говорится в сообщении.

Так, центры будут работать в общеобразовательных школах № 24, 25, 8, 17, 22.

Кроме того, в июне для оздоровления краматорских учеников в городе будут работать школьные оздоровительные и профильные лагеря.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения. Образовательные центры «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса могут поступать в украинские вузы и заведения профтехобразования по упрощенной системе, будут работать с 3 июня по 27 сентября.

Как сообщалось ранее, сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения в этом году более плотные, чем в 2018 году. Это сделано, чтобы поступающие могли отдохнуть перед обучением.

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