В Украине хотят отменить госзаказ на заочное обучение юристов. Новости

В Украине объемы образовательного госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году будут сформированы по отраслям знаний в соответствии с предложениями Министерства образования и науки Украины. Определены основные принципы формирования объемов госзаказа. Об этом шла речь на совещании в Министерстве экономического развития, передает «Юрлига».

Так, в 2019 году будут применяться следующие принципы формирования объемов государственного заказа:

объем подготовки по уровню «младший специалист» увеличится почти по всем отраслям знаний. Незначительное сокращение объемов будет касаться только таких отраслей, как «Журналистика», «Математика и статистика», «Информационные технологии» и «Сфера обслуживания»;

по уровню «бакалавр» предусматривается увеличение объемов заказа по таким отраслям знаний, как «Образование/Педагогика», «Математика и статистика», «Механическая инженерия», «Электрическая инженерия», «Автоматизация и приборостроение», «Производство и технологии», «Аграрные науки и продовольствие» и «Социальная работа»;

в то же время сокращаются объемы подготовки по таким областям знаний, как «Право» и «Публичное управление»;

по уровню «магистр» предложено уменьшение объемов приемов почти по всем отраслям знаний, кроме «Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы», «Гражданская безопасность», «Публичное управление и администрирование».

Также, правительство не будет предусматривать объем государственного заказа на подготовку специалистов по специальности «Право» заочной формы подготовки.

Инициатива МОН, которая предоставляет по приоритетным специальностям возможность «подтягивать» очередников по широкому конкурсу, а также практику МОН по предоставлению дополнительного коэффициента к конкурсному баллу (отраслевого коэффициента) и предоставлению повышенного сельского коэффициента по приоритетным специальностям, также была поддержана.

В Минэкономразвития напомнили, что согласно Порядку формирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышения квалификации и переподготовку кадров, государственный заказ формируется Минэкономразвития по представлению МОН и других госзаказчиков с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда и объемов расхода государственного бюджета на эти цели.

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