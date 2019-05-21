В Украине защитят персональные данные, полученные при верификации пенсий и субсидий. Новости

Кабинет министров Украины определил механизм обработки и защиты персональных данных во время верификации и мониторинга Минфином пенсий, помощи, льгот, субсидий и других социальных выплат, передает «Юрлига».

Соответствующий Порядок утвержден постановлением Кабмина № 405 от 3 апреля 2019 года.

Так, согласно новому порядку, персональные данные обрабатываются в форме, допускающей идентификацию физического лица, которого они касаются. Персональные данные накапливаются путем подбора, упорядочения, сочетания и систематизации сведений о реципиентах средствами информационно-аналитической платформы. Доступ к персональным данным предоставляется пользователям информационно-аналитической платформы в объемах, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

Уточняется, что Минфином ведется учет работников, которые имеют доступ к персональным данным, и разграничиваются уровни доступа в соответствии с должностными обязанностями.

Пользователи информационно-аналитической платформы допускаются к обработке персональных данных после их идентификации. Тем, кто идентификацию не прошел, доступ блокируется. А работа с персональными данными фиксируется в электронных протоколах доступа.

В соответствии с новым порядком, информационно-аналитическая платформа автоматически фиксирует информацию об операциях, связанных с обработкой персональных данных и доступом к ним, и хранит информацию о:

дате, времени и источнике информации;

изменении информации;

пересмотре информации;

любой передаче (копировании) информации;

дате и времени удаления или уничтожения информации, которая содержит персональные данные;

наименовании должности и ФИО работника, который осуществил одну из операций.

Работники, получившие доступ к персональным данным, дают письменное обязательство о неразглашении персональных данных, которые им доверены или стали известны во время выполнения служебных обязанностей.