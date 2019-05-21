Стартовало ВНО-2019: В Мариуполе тестирование по математике прошли более 2 тыс. человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня стартовало внешнее независимое оценивание (ВНО). Первым предметом была математика. В этом оценивании приняли участие 2 165 человек. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отметили в пресс-службе, всего более 11 тыс. человек зарегистрировались на ВНО-2019.

Как рассказала главный специалист департамента образования Елена Бузлама, следующее оценивание по обязательному предмету – украинский язык и литература, которое состоится 23 мая. На него зарегистрировались 3 836 человек.

Также, по предварительным данным, на ВНО по истории Украины зарегистрировались 2 114 человек, по физике – 400, химии – 175, биологии – 814, географии – 567, английскому языку – 1 508, немецкому языку – 15, французскому – 6.

В горсовете напомнили, что в Мариуполе ВНО будет проходить в 18 пунктах. Последнее оценивание состоится 13 июня тестированием по химии.

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