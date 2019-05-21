Стартовало ВНО-2019: В Мариуполе тестирование по математике прошли более 2 тыс. человек. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня стартовало внешнее независимое оценивание (ВНО). Первым предметом была математика. В этом оценивании приняли участие 2 165 человек. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Как отметили в пресс-службе, всего более 11 тыс. человек зарегистрировались на ВНО-2019.
Как рассказала главный специалист департамента образования Елена Бузлама, следующее оценивание по обязательному предмету – украинский язык и литература, которое состоится 23 мая. На него зарегистрировались 3 836 человек.
Также, по предварительным данным, на ВНО по истории Украины зарегистрировались 2 114 человек, по физике – 400, химии – 175, биологии – 814, географии – 567, английскому языку – 1 508, немецкому языку – 15, французскому – 6.
В горсовете напомнили, что в Мариуполе ВНО будет проходить в 18 пунктах. Последнее оценивание состоится 13 июня тестированием по химии.
Читайте также:
- Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: Как подтвердить аттестат и сдать ВНО
- День открытых дверей вузов: В этом году значительно выросло количество абитуриентов из неподконтрольного Донбасса
- Стал известен график сдачи ВНО
- Абитуриентам из неподконтрольного Донбасса: Продлили срок регистрации для участия в ВНО-2019
- На Донетчине будут работать 67 пунктов проведения ВНО-2019
- Министр рассказала о новациях для выпускников 11-х классов
- В Украине для участия в ВНО зарегистрировались более 354 тыс. человек
- ВНО-2019: Сколько зарегистрировалось абитуриентов из неподконтрольного Донбасса
- Абитуриенты неподконтрольного Донбасса смогут зарегистрироваться на ВНО-2019 в дополнительный период
- В Украине завтра стартует основная сессия ВНО
- ВНО-2019: На Луганщине организованы 11 пунктов тестирования
Комментарии