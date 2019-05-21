На Луганщине социальную и медицинскую помощь оказывают более 8 тыс. ветеранам АТО. Новости

На Луганщине областная программа медицинского и социального обеспечения участников боевых действий на Донбассе профинансирована на 3,23 млн грн. Об этом рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Елена Гарькавец, сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба ЛугОВГА.

По ее словам, всего на учете в органах социальной защиты населения Луганщины находятся около 21,4 тыс. человек – участников антитеррористической операции и членов их семей, ветеранов войны и приравненных к ним лиц. В том числе, 8,4 тыс. участников АТО.

«По состоянию на начало 2019 года профинансированы мероприятия на реализацию Программы общей суммой 3 млн 230 тыс. 030 тыс. гривен, что составило 86,3%. Средства использованы в полном объеме в соответствии с предоставленными ветеранами войны заявлениями и списками органов социальной защиты области», – говорится в сообщении.

Помимо ежегодной денежной помощи за счет средств областного бюджета, в 2018 году предоставлена разовая помощь. Так, ко Дню памяти и примирения и 73-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне помощь получили ​​123 человека с инвалидностью вследствие войны, инвалидность которых связана с ранением в период боевых действий во Вторую мировую войну в размере 10 тыс. грн на одного человека, 201 участнику боевых действий в период Второй мировой войны в размере 5 тыс. грн на одного человека.

Елена Гарькавец отметила, что открытие в апреле 2018 года в Рубежном Луганского областного Центра восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны дало возможность в условиях стационара получить специализированную медико-психологическую и реабилитационную помощь 195 лицам данной категории.

Кроме того, в 2018 году около 600 демобилизованным участникам боевых действий, которые обратились в центры занятости области, на семинарах и во время индивидуальных консультаций предоставлена ​​исчерпывающая информация обо всем спектре услуг по профессиональному обучению, в том числе о возможности получения ваучера для повышения конкурентоспособности на рынке труда и возможности обучения на базе центров профессионально-технического образования.

«До конца года в рамках Программы планируется продолжить выплату ежегодной денежной помощи за счет средств областного бюджета ко Дню освобождения Луганской области от фашистских захватчиков, Дню защитника Украины и Международному дню людей с инвалидностью в размере 1,5 тыс. грн на одного человека, семьям погибших военнослужащих, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в размере 5 тыс. грн на семью», – отметили в облсовете.